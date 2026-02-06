circle x black
Russia: "Negoziati ad Abu Dhabi molto difficili". Continuano raid sull'Ucraina

Almeno tre morti negli attacchi a Zaporizhia e Odessa

Ucraina, attacco russo a Zaporizhia - Fotogramma /Ipa
Ucraina, attacco russo a Zaporizhia - Fotogramma /Ipa
06 febbraio 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I negoziati fra Russia, Ucraina e Stati Uniti che si sono tenuti ad Abu Dhabi nei giorni scorsi sono stati "costruttivi e allo stesso tempo molto difficili" per il Cremlino. Il portavoce, Dmitry Peskov, ha precisato che il lavoro complesso intrapreso "proseguirà".

Continuano i raid russi: morti in attacchi a Zaporizhia e Odessa

Marito e moglie sono stati intanto uccisi a Zaporizhia, in Ucraina, in seguito a un raid aereo russo che ha colpito la loro abitazione. Lo rende noto il governatore di Zaporizhia Ivan Fedorov spiegando che "una casa indipendente è stata distrutta. Sono morti una coppia, un uomo di 49 anni e una donna di 48 anni". Secondo Ukrinform, nell'arco delle ultime 24 ore, si sono verificati 517 attacchi da parte delle forze russe su 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Il bilancio delle vittime riporta due decessi e cinque feriti.

Nella città ucraina di Odessa un'auto è esplosa nel distretto di Kyivskyi uccidendo un ventunenne, riferisce Ukrinform, che cita quanto reso noto dalla Polizia. La vittima sarebbe il proprietario del veicolo. Non ci sono al momento altri dettagli.

Le forze ucraine hanno inoltre registrato 152 scontri a fuoco con le unità russe, con le operazioni più intense concentrate sull'asse di Pokrovsk. Le informazioni disponibili, spiega lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, indicano che il giorno precedente la Russia ha condotto 80 attacchi aerei, impiegando 197 bombe aeree guidate. Inoltre, sono stati utilizzati 6.235 droni kamikaze e sono stati effettuati 3.044 attacchi contro aree abitate e posizioni delle forze ucraine, inclusi 65 impieghi di sistemi di lancio multiplo di razzi. L'aggressore ha condotto attacchi aerei, in particolare, nelle vicinanze degli insediamenti di Zelena Dolyna, Levadne, Orly e Prosiana nella regione di Dnipropetrovsk; Rizdvianka, Barvinivka, Kopani, Vozdvyzhivka, Zaliznychne, Verkhnia Tersa, Huliaipilske, Hirke, Charivne, Lisne, Liubytske, Dolynka e Zelena Dibrova nella regione di Zaporizhzhia; e Vesele nella regione di Kherson.

