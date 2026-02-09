circle x black
Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga

I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco

09 febbraio 2026 | 10.33
Redazione Adnkronos
Assalto a un furgone portavalori oggi, lunedì 9 febbraio, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, in territorio brindisino, all'altezza di Tuturano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. I banditi hanno esploso colpi d'arma da fuoco e sono fuggiti.

I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, che era scortato da un furgone, e lo hanno bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco, sulla carreggiata in direzione sud (Lecce). Poi hanno circondato il blindato con altri mezzi e hanno fatto esplodere il portellone per farlo aprire. Da verificare se il colpo sia andato a segno.

Sulla statale c'è stato un inseguimento da parte dei carabinieri. Per consentire le indagini di polizia giudiziaria e i rilievi delle forze dell'ordine, la strada è stata chiusa da Anas in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico ed è stato istituito un percorso alternativo sulla ex SS 16. Sulla Brindisi-Lecce è il secondo episodio in circa un anno e mezzo. Il precedente assalto era avvenuto il 4 luglio del 2024, nello stesso tratto fra Tuturano e Torchiarolo, e la rapina era riuscita.

