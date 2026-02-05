Jessica e Jacques Moretti hanno scritto una lettera ai dipendenti del bar Le Constellation, dove hanno perso la vita 41 persone per un rogo scoppiato a Capodanno, per dir loro che non verranno abbandonati e che sono stati pagati gli stipendi. ''Non vi abbandoneremo. Siamo legati da questo stesso destino e faremo di tutto per sostenervi'', scrivono nella missiva ottenuta da FranceInfo. "A causa delle indagini in corso siamo stati costretti ad astenerci dall'esprimere le nostre più sentite condoglianze subito dopo questa tragedia. Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha portato a interrompere ogni rapporto, rendendo questa prova ancora più insopportabile", hanno detto i Moretti per giustificarsi dai mancati contatti con i dipendenti prima di ora. Domenica, durante la trasmissione 'Mise au point', un cameriere di Le Constellation, Gaetan, si è lamentato del fatto che i suoi superiori non lo avessero mai contattato.

"Nessuna fuga con la cassa"

Nella lettera, i Moretti hanno anche scritto di essere "in lutto per coloro che non ci sono più, con immenso dolore". Il riferimento è ai tre dipendenti morti nella tragedia di Capodanno, la cameriera Cyane, il bodyguard Stefan e il Dj Mateo. Jessica e Jacques Moretti hanno detto anche do voler smentire alcune voci diffuse dai "media che stanno impazzendo". Tra queste, "una delle più spregevoli è stata quella sulla fuga immediata dalla scena, con la cassa sottobraccio, mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da quelle scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di portare aiuto, soprattutto ad alcuni di voi", hanno aggiunto.

Il pagamento degli stipendi

Nella parte finale della lettera, i Moretti spiegano che "gli stipendi sono stati pagati il 6 gennaio'', ma ''tutti i nostri conti aziendali e personali sono stati congelati. Speriamo che la Procura acconsenta a una revoca parziale del blocco per il pagamento urgente di questi importi". Accusati di omicidio colposo, incendio doloso e lesioni personali colpose, i Moretti saranno nuovamente interrogati dalla Procura della Repubblica la prossima settimana.