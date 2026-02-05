circle x black
Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar

Gli incontri in programma venerdì in mattinata in Prefettura

Giorgia Meloni - (Ipa)
05 febbraio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata fitta di incontri per Giorgia Meloni domani venerdì 6 febbraio a Milano, prima della cerimonia inaugurale dei giochi di Milano Cortina allo stadio San Siro. A quanto apprende l'Adnkronos, nella sede della prefettura, la premier vedrà in mattinata il presidente polacco Rafael Nawrocki e poi il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance, atterrato questa mattina a Malpensa con la famiglia al seguito.

Previsto anche un bilaterale con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Tag
milano cortina 2026 milano cortina meloni meloni bilaterali politica news
