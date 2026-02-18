circle x black
Milano Cortina, argento Italia in staffetta femminile short track

Il quartetto azzurro è secondo, Meloni 'fotografa speciale' al Forum

Arianna Fontana
Arianna Fontana
18 febbraio 2026 | 21.21
Redazione Adnkronos
Ancora una medaglia italiana dallo short track: è l'argento della staffetta femminile, davanti alla premier Giorgia Meloni. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'impresa è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. Una seconda posizione conquistata alla fine della gara da 27 giri, in cui le azzurre sono state a lungo quarte. Oro alla Corea del Sud, bronzo per il Canada e medaglia di legno per l'Olanda.

Tra gli spettatori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha lungamente applaudito la staffetta azzurra. La premier seduta sugli spalti ha scattato foto alle atlete, poi le ha applaudite una a una, prima del via della gara.

