Dal Cdm 1 miliardo per le regioni colpite dal ciclone Harry e via libera a dl bollette

Nei fondi per Sicilia, Sardegna e Calabria sono compresi anche i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Giorgia Meloni in visita in Sicilia
18 febbraio 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
Un miliardo di euro per i danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna e dalla frana di Niscemi. Il Consiglio dei ministri - a quanto si apprende - ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni. Nei fondi sono compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Approvato in Cdm anche il decreto bollette. Il provvedimento contiene "misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico".

"Il governo - ha affermato via social il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin - ha scelto ancora una volta la strada della concretezza, per la competitività del sistema Paese e per la crescita economica. Energia a prezzi più bassi per famiglie e imprese".

