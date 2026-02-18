L'Italia ha così conquistato fino a ora ben 24 medaglie in queste Olimpiadi. L'ultima ieri con la squadra dell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità, composta da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che ha conquistato l'oro (il nono per l?italia) battendo in finale gli Stati Uniti. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l’Olanda.