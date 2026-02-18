circle x black
Bce, media: "Lagarde verso addio prima di scadenza mandato"

Lo scrive il 'Financial Times': "Per dare possibilità a Macron e Merz di scegliere successore prima di presidenziali in Francia"

Christine Lagarde - (Afp)
18 febbraio 2026 | 07.14
Redazione Adnkronos
Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato che dura 8 anni e che scadrà nel 2027. Lo scrive il 'Financial Times' spiegando come, con questa scelta, Lagarde darebbe la possibilità al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz di scegliere un successore prima delle elezioni presidenziali francesi.

