circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio, Aurigemma: "Difesa civica strategica, non faremo mancare sostegno a Ucraina"

Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante l’incontro “Tutela dei diritti e solidarietà: dialogo con le associazioni dei familiari dei prigionieri ucraini”, che si è tenuto presso il Consiglio regionale del Lazio

Lazio, Aurigemma:
17 febbraio 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La difesa civica spesso riesce a ricoprire una ruolo strategico perché riduce quella distanza che spesso si crea tra le istituzioni e i cittadini, ci fornisce un'opportunità di riflettere anche su tematiche molto delicate di grande rilevanza. Troppo spesso diamo per scontato valori come la democrazia, la pace e la libertà e quando a poche migliaia di chilometri dal nostro paese questi valori non sono così scontati penso a voi che siete la testimonianza di queste difficoltà." Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante l’incontro “Tutela dei diritti e solidarietà: dialogo con le associazioni dei familiari dei prigionieri ucraini”, che si è tenuto presso il Consiglio regionale del Lazio.

"L'obiettivo di oggi - prosegue Aurigemma - è quello di creare uno spazio di ascolto di confronto con le famiglie dei prigionieri ucraini, ma soprattutto mantenere ancora alto la comunicazione e l'importanza di far capire quello che sta succedendo. Per questo motivo credo siano fondamentali incontri come quello di oggi per cercare di creare una rete tra istituzioni, difesa civica, associazioni e tutte quelle realtà che lavorano in questi contesti e che ringrazio. Queste importanti iniziative sono portate avanti dal difensore civico Marino Fardelli, che è sempre attivo nel cercare di creare reti di comunicazione e di mantenere alta l'attenzione."

"Come consiglio regionale non faremo mai mancare la nostra presenza e quando parlo di consiglio regionale, parlo di tutti i consiglieri, al di là del loro partito e della loro bandiera di appartenenza. Mi permetto anche di portare il saluto degli altri presidenti dei consigli regionali d'Italia che ho l'onore di rappresentare come coordinatore e portano anche il loro supporto perché sanno quello che sta succedendo. Non faremo mai mancare la nostra presenza nella parte giusta di questa guerra inutile e controproducente per l'Ucraina", conclude Aurigemma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
difesa civica Ucraina guerra
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza