Lazio, Aurigemma: "Difesa civica strategica, non faremo mancare sostegno a Ucraina"

"La difesa civica spesso riesce a ricoprire una ruolo strategico perché riduce quella distanza che spesso si crea tra le istituzioni e i cittadini, ci fornisce un'opportunità di riflettere anche su tematiche molto delicate di grande rilevanza. Troppo spesso diamo per scontato valori come la democrazia, la pace e la libertà e quando a poche migliaia di chilometri dal nostro paese questi valori non sono così scontati penso a voi che siete la testimonianza di queste difficoltà." Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante l’incontro “Tutela dei diritti e solidarietà: dialogo con le associazioni dei familiari dei prigionieri ucraini”, che si è tenuto presso il Consiglio regionale del Lazio.

"L'obiettivo di oggi - prosegue Aurigemma - è quello di creare uno spazio di ascolto di confronto con le famiglie dei prigionieri ucraini, ma soprattutto mantenere ancora alto la comunicazione e l'importanza di far capire quello che sta succedendo. Per questo motivo credo siano fondamentali incontri come quello di oggi per cercare di creare una rete tra istituzioni, difesa civica, associazioni e tutte quelle realtà che lavorano in questi contesti e che ringrazio. Queste importanti iniziative sono portate avanti dal difensore civico Marino Fardelli, che è sempre attivo nel cercare di creare reti di comunicazione e di mantenere alta l'attenzione."

"Come consiglio regionale non faremo mai mancare la nostra presenza e quando parlo di consiglio regionale, parlo di tutti i consiglieri, al di là del loro partito e della loro bandiera di appartenenza. Mi permetto anche di portare il saluto degli altri presidenti dei consigli regionali d'Italia che ho l'onore di rappresentare come coordinatore e portano anche il loro supporto perché sanno quello che sta succedendo. Non faremo mai mancare la nostra presenza nella parte giusta di questa guerra inutile e controproducente per l'Ucraina", conclude Aurigemma.