circle x black
Board of Peace, Tajani: "Ruolo Italia come osservatore rispetta vincoli Costituzione"

Il ministro degli Esteri nelle comunicazioni alla Camera: "L'assenza al tavolo della pace sarebbe contrario allo spirito dell'art. 11"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani - (Ipa)
17 febbraio 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
"Il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione americana a presenziare in qualità di Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington. Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, comunicando alla Camera sulla partecipazione italiana nel Board of Peace per Gaza, sottolineando che "l'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace, sicurezza e stabilità nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contraria alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie".

