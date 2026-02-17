circle x black
Cerca nel sito
 

Morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, pioniere per i diritti civili

Collaboratore di Martin Luther King negli anni '60, era stato ricoverato in ospedale negli ultimi mesi ed era sotto osservazione per paralisi sopranucleare progressiva

Il reverendo Jesse Louis Jackson - (Ipa)
Il reverendo Jesse Louis Jackson - (Ipa)
17 febbraio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Morto a 84 anni il reverendo Jesse Louis Jackson, il grande leader per i diritti civili la cui visione morale e la cui oratoria infuocata hanno rimodellato il Partito Democratico e l'America. Lo ha reso noto attraverso un comunicato La Rainbow PUSH Coalition (RPC) l'organizzazione internazionale progressista, multirazziale per il cambiamento sociale che era stata fondata dallo stesso Jackson. Icona per i diritti civili e collaboratore di Martin Luther King negli anni '60, Jackson era stato ricoverato in ospedale negli ultimi mesi ed era sotto osservazione per paralisi sopranucleare progressiva.

"Il suo incrollabile impegno per la giustizia, l'uguaglianza e i diritti umani - si legge nella dichiarazione - ha contribuito a plasmare un movimento globale per la libertà e la dignità. Instancabile agente del cambiamento, ha dato voce a chi non aveva voce – dalle sue campagne presidenziali negli anni '80 alla mobilitazione di milioni di persone per registrarsi al voto – lasciando un segno indelebile nella storia".

Negli anni '80 si candidò due volte alla presidenza degli Stati Uniti con i democratici, scelta che ispirò l'America afroamericana e sbalordì gli osservatori politici, meravigliati dalla sua capacità di attrarre elettori bianchi. Era una figura di spicco per la comunità nera ben prima che Barack Obama raggiungesse la scena nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
diritti civili giustizia uguaglianza movimento globale per la libertà e la dignità Jesse Jackson morto Jesse Jackson Jesse Jackson morto reverendo Jesse Jackson
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza