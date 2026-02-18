circle x black
Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1 - Diretta

I nerazzurri sfidano i norvegesi nell'andata dei playoff

Bodo-Inter - Afp
Bodo-Inter - Afp
18 febbraio 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Inter. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sfidano il Bodo/Glimt - in diretta tv e streaming - nella trasferta norvegese valida per l'andata dei playoff di Champions League. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus nel big match di San Siro, in una partita segnata dall'espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni.

In Champions League invece l'Inter ha concluso la fase campionato vincendo a Dortmund contro il Borussia 2-0, ma concludendo al nono posto, conquistando comunque la qualificazione ai playoff.

Il ritorno è previsto per martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro.

