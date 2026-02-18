circle x black
Cerca nel sito
 

Calvarese risponde Marotta: "Rigore Perisic-Cuadrado? Cicatrice del passato"

L'ex arbitro era stato chiamato in causa nel caso Bastoni

Giampaolo Calvarese - Ipa/Fotogramma
Giampaolo Calvarese - Ipa/Fotogramma
18 febbraio 2026 | 22.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giampaolo Calvarese risponde a Beppe Marotta. L'ex arbitro è stato chiamato, suo malgrado, in causa nel caso Bastoni dal presidente dell'Inter, che ha ricordato un rigore fischiato alla Juventus in un derby d'Italia del 2021, terminato 3-2 e deciso proprio dalla simulazione del giocatore colombiano, che ha accentuato il contatto con l'esterno croato. Arbitro della sfida? Proprio Calvarese.

Nel prepartita della sfida tra Inter e Bodo/Glimt, valida per l'andata dei playoff di Champions League, l'ex arbitro, oggi esperto di Prime Video, ha risposto proprio a Marotta: "Calvarese a Prime Video torna sulle parole di Marotta: "Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado? Cosa devo dirti?", ha detto Calvarese incalzato dallo studio.

"Più che una ferita aperta è una cicatrice, ma appartiene al passato. Sicuramente avrei voluto non sbagliare e fa male essere stati ingannati in un episodio così importante. Ma appartiene al passato", ha concluso Calvarese.

Cosa aveva detto Marotta

A margine dell'asseblea di Lega, Marotta aveva detto: "A proposito di simulazione voglio ricordare un episodio avvenuto alla penultima giornata del 2021-2022 in Juventus-Inter. Cuadrado ha guadagnato un rigore con una palese simulazione, la Juventus ha vinto all'ultimo minuto e ha conquistato la qualificazione alla Champions League che portò 60-70 milioni", aveva detto rispondendo ad una domanda ad hoc.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
calvarese marotta calvarese marotta rigore perisic cuadrado
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza