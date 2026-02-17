circle x black
Bastoni, ecco le scuse: "Contatto accentuato, ho sbagliato". Chivu lo difende: "Basta moralisti"

Il difensore nerazzurro è tornato a parlare dopo la simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu

17 febbraio 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
Alessandro Bastoni torna a parlare dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro, alla vigilia del playoff di Champions League con il Bodo Glimt, ha voluto raccontare la sua verità sulla simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu.

"Ho voluto essere qua perché si è parlato tanto di quanto successo sabato, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho sentito io in campo", ha detto Bastoni ai microfoni di SkySport, "ho sentito un contatto con il mio braccio che, rivedendo le immagini, è stato assolutamente accentuato".

"Per questo sono qui, per ammetterlo e prendermi le mie responsabilità. Ma la cosa per cui mi dispiaccio di più è il comportamento successivo all'espulsione, quindi sono qui perché un essere umano ha il diritto di sbagliare, ma ha anche il dovere di riconoscere l'errore", ha concluso Bastoni, che poi in conferenza stampa ha rassicurato sulle sue condizioni: "Non sono provato mentalmente, sono pronto per giocare".

Dell'episodio, ma soprattutto delle sue parole nel post partita, ha parlato anche Cristian Chivu: "Io non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, dico la mia. Dico quello che penso, il vissuto di questa squadra, non mi interessa quello che si dice dove c'è un po' di frustrazione che non si è in grado di gestirla. Bisogna capire che la squadra che è in testa è sempre quella più odiata e criticata. Ci sono episodi a favore o contro, bisogna smetterla di fare i moralisti. Abbiamo subito un torto a Napoli, e nessuno si è indignato come sabato sera".

