circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio Carol Maltesi, Cassazione annulla ergastolo Fontana: ci sarà l'appello ter

La decisione è arrivata lo scorso 10 febbraio e sarebbe legata all'aggravante della premeditazione, riconosciuta nell'appello bis celebrato lo scorso maggio a Milano

Carol Maltesi e Davide Fontana
Carol Maltesi e Davide Fontana
17 febbraio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo processo d'appello. La decisione, anticipata da La Prealpina, è arrivata lo scorso 10 febbraio e sarebbe legata all'aggravante della premeditazione, riconosciuta nell'appello bis celebrato lo scorso maggio a Milano. Era stata già allora la Cassazione a chiedere ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di valutare nuovamente l'eventuale sussistenza dell’aggravante della premeditazione, tra i recenti motivi d'appello sollevati dal difensore Stefano Paloschi. Solo dopo che saranno resi noti i motivi della decisione in Cassazione verrà fissata la nuova udienza del processo d'appello ter che si terrà sempre a Milano, davanti a un nuovo collegio di giudici.

Il caso

E' l'11 gennaio del 2022 quando l'ex bancario uccide la fidanzata di 26 anni nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) poi si libera del corpo, in precedenza fatto a pezzi. La coppia aveva deciso di girare un video hard da vendere su OnlyFans: la giovane viene colpita alla testa con un martello per 13 volte mentre è legata a un palo della lap dance e poi finita con una coltellata alla gola. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna in provincia di Verona. Dopo l’omicidio Fontana fa a pezzi il corpo tenendo i resti nel congelatore per settimane e infine gettando i quattro sacchi di plastica da un dirupo a Paline di Borno, in provincia di Brescia.

Nel primo appello i giudici hanno riconosciuto l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, aggravanti che hanno fatto aumentare la pena dai 30 anni decisa in primo grado dai giudici di Busto Arsizio (Varese) all'ergastolo. La Cassazione ha poi annullato con rinvio sull'aggravante della premeditazione, ora dopo l'appello bis che ha riconosciuto la premeditazione arriva l'ultimo intervento della Suprema Corte che chiede ancora di sciogliere il riconoscimento o meno dell’aggravante della premeditazione che fa la differenza tra 30 anni di reclusione e il carcere a vita per l'uomo oggi 47enne.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Omicidio Carol Maltesi omicidio carol maltesi sentenza carol maltesi omicidio davide fontana carol maltesi davide fontana moglie davide fontana sentenza
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza