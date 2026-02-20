circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria Rogoredo, poliziotto mentì dicendo di aver chiamato soccorsi

Cinturrino avrebbe atteso ben 23 minuti prima di digitare il numero unico delle emergenze. L'ipotesi della pistola messa dopo vicino alla vittima sembra sempre più certa

Il luogo della sparatoria - (Ipa)
Il luogo della sparatoria - (Ipa)
20 febbraio 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia indagato per l'omicidio volontario di Abdherraim Mansouri, ha mentito sui soccorsi: avrebbe detto ai colleghi, presenti sul posto, di averli chiamati ma in realtà avrebbe atteso ben 23 minuti prima di digitare il numero unico delle emergenze. E' un particolare che emerge dagli ultimi interrogatori effettuati ieri, giovedì 19 febbraio, in questura ai quattro agenti del commissariato Mecenate indagati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia per favoreggiamento e omissione di soccorso.

Mansouri, 28 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola esploso durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano, lo scorso 26 gennaio.

Dai racconti messi a verbale emerge la figura di un fanatico dal pugno duro, che avrebbe gestito da solo le fasi dopo il colpo sparato a oltre 25 metri di distanza. A scandire i tempi di quelli che non sembrano più i contorni di una sparatoria ma si delineano piuttosto come un agguato, un tentativo di intimidire chi aveva di fronte, sono una serie di elementi. L'orario esatto del ferimento mortale è stato registrato non solo dai racconti dei testimoni, ma anche dallo stesso telefono della vittima il quale viene avvisato da un amico di scappare per la presenza della polizia in borghese, poi non risponde più alle telefonate.

Altro elemento che chiarisce sono le telecamere che inquadrano uno dei poliziotti (quello a pochi passi da Cinturrino al momento dello sparo) rientrare in Commissariato e uscirne con uno zaino, un elemento che potrebbe dimostrare il tentativo di depistaggio. Che la pistola a salve trovata accanto al corpo del 28enne, ma priva delle sue impronte, sia stata messa dopo e non impugnata dal giovane di origine marocchina è un elemento sempre più certo per chi indaga. Un'arma su cui continua il lavoro della balistica.

A pesare sulla vicenda c'è anche il rapporto tra chi spara e chi resta senza vita nel fango. E' lo stesso poliziotto, difeso da Pietro Porciani e interrogato subito dopo i fatti, ad ammettere di aver visto in faccia il pusher 28enne, e di conoscerlo, prima di essersi spaventato e aver sparato. Tra i due ci sarebbero state alcune ruggini in precedenza e sull'assistente capo pesano alcune ombre. In Procura ci sarebbe un'informativa legata alle rivelazioni di un uomo che avrebbe parlato di un poliziotto che chiedeva il "pizzo", non gioca a favore di Cinturrino neppure un altro precedente: l'agente rischia l'accusa di falso (il fascicolo sempre affidato a Tarzia è ancora a carico di ignoti) perché avrebbe mentito in un verbale di arresto di uno spacciatore avvenuto nel maggio 2024 nel quartiere Corvetto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rogoredo pusher ucciso Abdherraim Mansouri Carmelo Cinturrino rogoredo omicidio
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza