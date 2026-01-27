circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, indagato per omicidio agente che ha sparato a 28enne

La linea difensiva è impostata sulla legittima difesa. Sul fatto che l'arma fosse a salve, l'avvocato risponde: "Uno non può sapere che fosse a salve"

Il luogo della sparatoria - (Ipa)
Il luogo della sparatoria - (Ipa)
27 gennaio 2026 | 09.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'agente di polizia che ha sparato al 28enne marocchino a Milano "è indagato per omicidio volontario". Così all'Adnkronos il legale Pietro Porciani, sottolineando che il suo assistito "ha risposto alle domande dell'interrogatorio". La linea difensiva è impostata sulla legittima difesa: "Se non è in questo caso, è difficile trovarlo: uno si trova una pistola puntata contro, non so cosa posso fare". Sul fatto che l'arma fosse a salve, l'avvocato risponde: "Uno non può sapere che fosse a salve".

A quanto riferisce l'avvocato Porciani, "addosso al 28enne defunto sono stati trovati vari tipi di stupefacente".

Il 28enne è stato ucciso poco prima delle 18 di lunedì 26 gennaio a Milano, nel corso di una sparatoria con la polizia, avvenuta in via Peppino Impastato. Già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia, avrebbe avuto precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano news milano sparatoria 28enne milano 28enne ucciso cronaca news
Vedi anche
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza