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Francia, avanza l’estrema destra: il partito di Marine Le Pen verso miglior risultato di sempre al primo turno﻿

Il sindaco uscente Louis Aliot è stato rieletto agevolmente a Perpignan. I candidati del Rassemblement National hanno dominato il primo turno anche a Tolone e sono stati testa a testa con la sinistra a Marsiglia e Nîmes

Francia, avanza l’estrema destra: il partito di Marine Le Pen verso miglior risultato di sempre al primo turno﻿
15 marzo 2026 | 23.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ascesa dell'estrema destra francese ha raggiunto un altro traguardo domenica, con il Rassemblement National di Marine Le Pen che ha registrato il miglior risultato di sempre al primo turno delle elezioni comunali, considerate un banco di prova per le sue ambizioni presidenziali. Il sindaco uscente Louis Aliot è stato rieletto agevolmente a Perpignan, l'unica città con una popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui il partito aveva già presentato le proprie candidature. I candidati del Rassemblement National hanno dominato il primo turno anche a Tolone e sono stati testa a testa con la sinistra a Marsiglia e Nîmes.

A ulteriore dimostrazione dello spostamento degli elettori conservatori verso l'estrema destra, Éric Ciotti, ex leader del partito di centro-destra Les Républicains e ora alleato di Le Pen, ha ottenuto un netto vantaggio a Nizza, città della Costa Azzurra, con 10 punti di distacco dal sindaco di lunga data Christian Estrosi, dell'alleanza di centro-destra di Macron.

Oltre 904.000 candidati si sono contesi le cariche elettive in circa 35.000 comuni in tutto il paese, dalle grandi città ai villaggi con poche decine di abitanti. La campagna elettorale è stata in gran parte oscurata dalla guerra con l'Iran e dalle sue conseguenze, in particolare dall'impatto sui prezzi dei carburanti. L'affluenza alle urne è stata inferiore al 59%, in aumento rispetto alle elezioni comunali del 2020, influenzate dal Covid, ma in calo rispetto al 63,5% registrato nel 2014.

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elezioni comunali estrema destra Rassemblement National Francia presidenziali elezioni francia francia elezioni elezioni comunali francia
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