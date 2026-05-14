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Sondaggio Emg per Tg3, Fratelli d'Italia primo partito. Cala fiducia nel governo, centrosinistra avanti di un punto

Nel rapporto tra le coalizioni, il totale dello schieramento di centrosinistra si attesta al 45,7%, esattamente un punto avanti alle attuali forze di maggioranza (44,7%)

I dati del sondaggio - (Emg per Linea Notte)
I dati del sondaggio - (Emg per Linea Notte)
14 maggio 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia primo partito, centrosinistra avanti. E' il quadro delineato dal sondaggio Emg per il Tg3/Linea Notte con le intenzioni di voto oggi, 14 maggio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma al top con il 26,6%. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il Pd che insegue al 21,7%. Quindi Movimento 5 Stelle al 12,8%, Forza Italia all'8,5%, Lega all'8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%, Futuro Nazionale al 3,2%. E poi sotto al 3%: Italia Viva al 2,7%, Azione (2,5%), +Europa (1,9%), Noi moderati all'1,6%, partito Liberal Democratico all'1,6%, Democrazia Sovrana e Popolare al 1,0%.

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Secondo il sondaggio prevale la sfiducia nel governo. Per il 42% del campione rilevato infatti la risposta alla domanda "Lei quanta fiducia ha nel governo Meloni?" risponde "per nulla". "Abbastanza" è la risposta del 27%, "poca" quella del 22% degli interpellati. "Molta" invece quanto dice il 9%. Il monitoraggio socio - politico settimanale fa pure il punto sulle intenzioni di voto degli italiani.

Nel rapporto tra le coalizioni, il totale dello schieramento di centrosinistra si attesta al 45,7%, esattamente un punto avanti alle attuali forze di maggioranza (44,7%). Le forze di centro (Azione e Pld) raccolgono assieme il 4,1%. Infine il dato previsto per l'affluenza stimata è pari al 63%, in crescita di un punto percentuale rispetto alla scorsa rilevazione di Emg. Ma più basso rispetto al 64% reale, registrato nel 2022, per le ultime politiche.

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sondaggio elezioni sondaggio meloni
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