Milano Cortina, Italia in cerca di medaglie dallo ski cross allo short track - Diretta

La giornata delle Olimpiadi in diretta

Arianna Fontana in gara a Milano Cortina - Fotogramma /Ipa
20 febbraio 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora una giornata di gare, oggi 20 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dallo ski cross donne con Jole Galli a Francesca Lollobrigida a caccia di un tris che sarebbe storico nei 1500 metri, passando per lo short track con i 1500 metri e il ritorno di Arianna Fontana, l'Italia a quota 26 medaglie scende in pista a caccia di nuovi titoli.

I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

