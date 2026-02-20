circle x black
Milano Cortina, le gare di oggi: da Lollobrigida a Fontana, orari e dove vedere gli azzurri

In mattinata lo ski cross femminile: Jole Galli va a caccia di una medaglia a Livigno. In serata lo short track con i 1500 metri

Francesca Lollobrigida - Fotogramma/IPA
Francesca Lollobrigida - Fotogramma/IPA
20 febbraio 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, venerdì 20 febbraio, gli azzurri tornano in gara per avvicinarsi all'obiettivo delle 30 medaglie (al momento, Italia a quota 26). In mattinata, occhio allo ski cross donne, con Jole Galli a caccia di un podio. Nel pomeriggio, tocca poi a Francesca Lollobrigida, a caccia di un tris che sarebbe storico nei 1500 metri. In serata, spazio invece allo short track con i 1500 metri: torna Arianna Fontana. Ecco programma, orario delle gare e dove vedere gli italiani in tv e streaming.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina:

10:00 Sci acrobatico: Ski cross donne, seeding (Andrea Chesi, Jole Galli)

12:00 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)

12:35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)

12:54 Sci acrobatico: Ski cross donne, semifinali (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)

13:10 Sci acrobatico: Ski cross donne, finali (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)

14:15 Biathlon: Mass start uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)

16:30 Pattinaggio di velocità: 1500m donne (Francesca Lollobrigida)

18:00 Bob: Bob a due donne, manche 1 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)

19:05 Curling: Finale per il bronzo uomini (ev. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:50 Bob: Bob a due donne, manche 2 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)

20:15 Short track: 1500m donne, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

21:00 Short track: 1500m donne, semifinali (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

21:29 Short track: Staffetta 5000m uomini, finale A (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

21:56 Short track: 1500m donne, finale B (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

22:03 Short track: 1500m donne, finale A (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)

Milano Cortina, dove vedere italiani oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

