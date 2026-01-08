circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, il piano a lungo termine: "Ci teniamo il Venezuela"

"Useremo il petrolio e prenderemo il petrolio. Abbasseremo i prezzi e daremo soldi al Venezuela, che ne ha drammatico bisogno"

Donald Trump
Donald Trump
08 gennaio 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti potrebbero controllare il Venezuela per anni. E' la prospettiva che il presidente Donald Trump delinea in una lunga intervista al New York Times, dopo l'operazione con cui Washington ha catturato a Caracas il leader Nicolas Maduro. Il presidente non risponde in maniera precisa alla domanda sulla durata della 'supervisione americana': 3 mesi? 6 mesi? Un anno? Più a lungo? "Direi molto più a lungo", dice prospettando un controllo extralarge.

"Solo il tempo lo dirà", glissa, evidenziando la necessità di far ripartire il paese a cominciare dall'industria petrolifera. "Ricostruiremo in modo che produca molti profitti. Useremo il petrolio e prenderemo il petrolio. Abbasseremo i prezzi e daremo soldi al Venezuela, che ne ha drammatico bisogno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump venezuela trump
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza