Unpli presenta alla Camera il primo censimento del patrimonio immateriale italiano

Dai riti alle infiorate, Unpli censisce patrimonio immateriale italiano
Oltre 30mila elementi censiti fra riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici
"Vogliamo far scoprire questi luoghi in maniera diretta e dinamica, invitiamo anche le comunità a partecipare al censimento inviando i propri contenuti"
"Oggi presentiamo i primi risultati del progetto dedicato al primo censimento del Patrimonio culturale immateriale. I numeri sono entusiasmanti con oltre 30.000 elementi censiti all'interno del portale radiciculturali.it. Questo immenso patrimonio, che l'Italia ha all'interno delle proprie comunità, ...
"Il progetto legato al portale radiciculturali.it permette di capire come le comunità gestiscono questi patrimoni culturali immateriali. Si nota il rapporto fra le comunità e i patrimoni che è il primo elemento perché essi non vadano persi e possano essere valorizzati in maniera adeguata". Così Vince...