circle x black
Cerca nel sito
 

Valle d’Aosta, trovato morto lo snowboarder disperso a Cervinia

A dare l'allarme ieri è stata la compagna, non vedendolo rientrare alla chiusura degli impianti sciistici. Era alla base di un salto di roccia sotto Plan Maison

Valle d’Aosta, trovato morto lo snowboarder disperso a Cervinia
08 gennaio 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Cervinia: è stato trovato morto lo snowboarder di cui era stato segnalato il mancato rientro. Il corpo è stato recuperato nella notte dal Soccorso Alpino Valdostano.

A dare l'allarme ieri è stata la compagna, che non vedendolo rientrare alla chiusura degli impianti sciistici ha chiamato la centrale unica del soccorso. Le ricerche sono partite subito: il personale degli impianti, le forze dell’ordine e la Guardia di Finanza avevano verificato che l’uomo era passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette. A causa del maltempo, impossibile intervenire con l’elicottero, così una squadra composta da tre tecnici del Soccorso Alpino e tre della SAGF ha raggiunto la zona via terra, con l’aiuto di un gatto delle nevi per salire in quota. I soccorritori poi si sono divisi in due squadre per cercare nell’ampia zona fuoripista.

La vittima è stata individuata in una zona impervia alla base di un salto di roccia sotto Plan Maison, nella Valtournenche. Dopo aver valutato le condizioni meteo, è stato possibile il recupero con l’elicottero: il medico ha constatato il decesso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
snowboarder recupero soccorso alpinismo cervinia cervinia disperso snowboarder disperso a Cervinia snowboarder morto cervinia cervinia morto snowboarder
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza