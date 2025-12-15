“Una Notte d’Inverno”: Vivi la magia di Casa Batlló con un’emozionante esperienza notturna

In collaborazione con: Casa Batlló

“Una Notte d’Inverno” torna per la sua 4ª edizione — un’esperienza immersiva che ha già affascinato oltre 200.000 visitatori. Viaggia nel passato di una casa viva e lasciati emozionare da una scenografia sorprendente e dalla storia di Casa Batlló e dei suoi abitanti. Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni. Offerta 2x1 per i residenti in Spagna.

La magia notturna di Casa Batlló torna con “Una Notte d’Inverno”, un’esperienza emozionante che quest’anno celebra la sua 4ª edizione e che ha già conquistato più di 200.000 persone. L’esperienza include la visita completa al monumento, con illuminazioni speciali, proiezioni spettacolari, contenuti in Realtà Aumentata, una sala 360° e diversi racconti tra cui scegliere.

Una scenografia sorprendente

Scopri gli spazi più iconici di questo Patrimonio Mondiale attraverso una scenografia in cui luci e proiezioni sono le protagoniste, trasformando ogni angolo in un’atmosfera da sogno.

Nuovi spazi e illuminazioni

Il recente restauro del cortile modernista e della facciata posteriore ha restituito a questi ambienti il loro splendore originale, rivelando i colori autentici e recuperando elementi scomparsi nel tempo. Una nuova illuminazione speciale ne svela ora il lato più nascosto.

Scegli il racconto che ti emoziona di più

Oltre all’audioguida che spiega l’architettura di Casa Batlló, l’esperienza offre altri due racconti ispirati a personaggi reali che hanno vissuto nella casa:

· Fermina, la donna che si prese cura dei nipoti e pronipoti della famiglia Batlló, lasciando ricordi indimenticabili in due generazioni.

· Juan Carlos Marimon, pronipote dei signori Batlló. Questo racconto è narrato dall’attore e regista Mario Gas nelle versioni spagnola e catalana.

Due testimonianze che raccontano storie vere, svelando la vita quotidiana dei signori Batlló e immergendoti nell’atmosfera dell’epoca.

Colonna sonora esclusiva

L’esperienza include una colonna sonora originale composta da Jordi Longán, con la collaborazione speciale di Sheila Blanco nel brano principale. Una proposta musicale ispirata ai primi anni del Novecento e all’universo creativo di Gaudí.

Un’esperienza immersiva per tutta la famiglia

“Una Notte d’Inverno” propone contenuti in Realtà Aumentata, una sala 360° e proiezioni affascinanti per visitatori di tutte le età. Un’esperienza ideale per tutta la famiglia: i bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente e ricevono un piccolo dono a tema cioccolato. I residenti in Spagna possono usufruire dell’offerta speciale 2x1.

Informazioni utili

Date: dal 14 novembre al 14 gennaio.

Posti limitati. Orari: prima entrata alle 18:30, ultima alle 20:45. Durata: 1 ora.

Promozione: Ingresso gratuito per bambini (0–12 anni).

Biglietti: https://www.casabatllo.es/it/vendita-biglietti/visita-notturna/inverno/

Su Casa Batlló

Casa Batlló è uno dei capolavori di Antoni Gaudí, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2005, massimo esempio del modernismo catalano e icona di Barcellona. Un monumento innovativo che offre diverse esperienze culturali con un unico obiettivo: contribuire alla felicità delle persone attraverso l’arte.

Negli ultimi cinque anni, Casa Batlló ha ricevuto oltre 40 premi internazionali grazie al suo modello di gestione e alle proposte museografiche pionieristiche che uniscono un restauro esemplare a innovazioni tecnologiche che amplificano la magia di Gaudí.

Casa Batlló si distingue anche per il suo impegno sociale nell’inclusione lavorativa di persone neurodivergenti (autismo, disprassia, ADHD…), essendo il primo sito Patrimonio Mondiale con un team di 100 persone neurodivergenti dedicate all’accoglienza dei visitatori — un’iniziativa recentemente premiata con l’European Heritage Award / Premio Europa Nostra.

Riassunto

“Una Notte d’Inverno” è la visita notturna di Casa Batlló che ha già incantato oltre 200.000 persone e celebra quest’anno la sua quarta edizione. Un’esperienza emozionante che trasforma il luogo in un’atmosfera da sogno grazie a una scenografia di luci e proiezioni straordinarie. Con contenuti in Realtà Aumentata e una sala 360°, trasporta i visitatori all’inizio del XX secolo, ricreando la vita quotidiana della Casa Batlló e immergendoli nella magia di una notte d’inverno d’altri tempi. I visitatori possono scegliere tra tre racconti (due interpretati da veri abitanti della casa) e godere di una colonna sonora originale creata appositamente per l’occasione. Ingresso gratuito fino a 12 anni.