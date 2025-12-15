circle x black
Cerca nel sito
 

Hong Kong, Jimmy Lai dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale

L'attivista pro-democrazia è stato arrestato nell'agosto 2020

Jimmy Lai (Afp)
Jimmy Lai (Afp)
15 dicembre 2025 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jimmy Lai è stato dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale. L'attivista pro-democrazia è stato arrestato nell'agosto 2020 dopo che la Cina ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale in seguito alle massicce proteste antigovernative a Hong Kong.

Il magnate dei media e cittadino britannico, 78 anni, ha fondato il quotidiano pro-democrazia Apple Daily, oggi non più in circolazione. E' stato accusato di due capi d'imputazione per collusione con forze straniere al fine di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, nonché di cospirazione volta a distribuire pubblicazioni sediziose.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dichiarato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale Jimmy Lai Hong Kong
Vedi anche
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza