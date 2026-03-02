circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video

02 marzo 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Attimi di tensione al presidio, organizzato dall'associazione Italia-Iran sotto il consolato Usa di Milano per esprimere gratitudine al presidente Donald Trump e allo Stato d’Israele per l’intervento in Iran, quando dall’altro lato della piazza è comparsa una bandiera palestinese. A sventolarla è Gabriella Grasso. "Rappresento l'anticolonialismo e i popoli vittime di genocidio. Se a questa gente non fa piacere, traetene le vostre conclusioni", ha spiegato ai cronisti, mentre i circa 500 manifestanti le rivolgevano insulti di vario genere, urlando 'thank you Bibi'. "Vergogna, non sei altro che una comunista", ha urlato un manifestante. Le forze dell’ordine sono intervenute per dividerli e garantire il diritto a manifestare di entrambi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manifestazione pro Pal milano contestazione manifestazione pro Pal pro pal milano pro pal milano oggi
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza