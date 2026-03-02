Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video

Attimi di tensione al presidio, organizzato dall'associazione Italia-Iran sotto il consolato Usa di Milano per esprimere gratitudine al presidente Donald Trump e allo Stato d’Israele per l’intervento in Iran, quando dall’altro lato della piazza è comparsa una bandiera palestinese. A sventolarla è Gabriella Grasso. "Rappresento l'anticolonialismo e i popoli vittime di genocidio. Se a questa gente non fa piacere, traetene le vostre conclusioni", ha spiegato ai cronisti, mentre i circa 500 manifestanti le rivolgevano insulti di vario genere, urlando 'thank you Bibi'. "Vergogna, non sei altro che una comunista", ha urlato un manifestante. Le forze dell’ordine sono intervenute per dividerli e garantire il diritto a manifestare di entrambi.