Dubai e attacchi Iran, la testimonianza di una 23enne romana: "Mai avrei pensato di sentirmi in pericolo qui"

Veronica Giannetti, 23 anni: "Il governo sta facendo il possibile, non mi sento sola ma è pesante perché non si sa come evolverà"

Dubai e attacchi Iran, la testimonianza di una 23enne romana:
02 marzo 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Parlando anche con le mie amiche che sono qui, la sensazione è nuova perché ci sentiamo in un posto molto sicuro e mai ci saremmo aspettate di sentirci in pericolo qui. Il governo sta facendo il possibile - stanno intercettando i droni, funziona tutto, ci sono molti numeri da chiamare se si è in pericolo e anche per il supporto psicologico - e le comunità italiane sono molto forti nel diffondere informazioni: non mi sento di essere sola anche se vivo qui senza la mia famiglia ma è pesante perché non si capisce bene come la situazione evolverà". Veronica Giannetti, 23enne romana che da un anno e mezzo vive a Dubai dove lavora in banca, racconta così all'Adnkronos l'incertezza che si respira in questi giorni nella città degli Emirati, teatro di attacchi iraniani dopo il blitz di Israele e Stati Uniti.

La situazione, racconta, fino a sabato pomeriggio "era ancora tranquilla". Poi l'allerta fino "all'allarme arrivato sui cellulari da parte del governo intorno all'1 di notte, invitando a stare in casa e lontani dalle finestre". "Insieme alle mie amiche siamo scese nel seminterrato, tanti sono andati nei parcheggi, nessuno sapeva cosa fare perché è stato tutto abbastanza inaspettato - prosegue Giannetti - Ci fu una situazione simile a giugno, ma non a questo livello. In giro ci sono poche persone, molte meno macchine e stiamo tutti lavorando da casa". "Tante boutique sono chiuse", aggiunge la 23enne romana sottolineando che però non c'è stata un'interruzione dei servizi e gli stessi "supermercati sono aperti e tutti fornitissimi". (di Sara Di Sciullo)

