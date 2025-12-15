circle x black
Sparatoria alla Brown University, rilasciato il sospetto

E' ripresa la caccia all'uomo che ha aperto il fuoco all'interno di un'aula al primo piano dell'ateneo

La Brown University (Afp)
15 dicembre 2025 | 07.25
Redazione Adnkronos
E' stato rilasciato il sospetto fermato ieri mattina in relazione alla sparatoria di massa alla Brown University a Providence, nel Rhode Island, costata la vita a due studenti. Lo ha dichiarato il sindaco di Providence, Brett Smiley, sottolineando che è ripresa la caccia all'uomo. "Penso che sia giusto dire che non ci sono basi per considerarlo una persona di interesse", ha detto ai giornalisti il ​​procuratore generale del Rhode Island, Peter Neronha, sottolineando che ''questo è il motivo per cui lo stiamo rilasciando''. Neronha ha aggiunto che ''abbiamo un assassinio in giro, non riveleremo i nostri piani''.

La polizia ha diffuso un video di 10 secondi in cui si vede il sospettato, ripreso di spalle, mentre cammina a passo svelto lungo una strada deserta dopo aver aperto il fuoco all'interno di un'aula al primo piano dell'ateneo dove si stavano svolgendo gli esami.

