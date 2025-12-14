circle x black
Sparatoria Brown University, è ancora caccia all'uomo: diffuso video del killer

Nella tragedia morti due studenti mentre altri nove sono rimasti feriti. Il sindaco tranquillizza, confermata festa di Natale

Sparatoria alla Brown University - (Afp)
Sparatoria alla Brown University - (Afp)
14 dicembre 2025 | 08.32
Redazione Adnkronos
E' ancora caccia all'uomo dopo la sparatoria avvenuta nella Brown University nel Rhode Island, negli Stati Uniti, costata la vita a due studenti mentre altri nove sono rimasti feriti. Le autorità hanno diffuso un video del sospetto, dopo che il vice comandante della polizia di Providence, Timothy O'Hara, aveva detto che si trattava di ''un uomo vestito di nero''. Nel filmato si vede appunto un uomo che indossa vestiti neri e larghi che cammina lungo una strada lontano del campus. Sembra che abbia intorno ai trent'anni, hanno riferito le autorità senza precisare. Durante la sparatoria l'uomo potrebbe aver indossato una mascherina.

Mentre le ricerche dell'uomo armato proseguono, non si registra alcuna minaccia nota per la comunità, ha affermato il sindaco Brett Smiley. Ci sarà comunque una maggiore presenza di agenti di polizia in città, ma ''non riteniamo necessario annullare la festa di Natale'', ha spiegato. "Siamo convinti che potrete andare in chiesa in tutta sicurezza", ha aggiunto Smiley.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria brown university Brown University sparatoria usa usa sparatoria usa news
