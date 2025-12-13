Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la Nbc, citando tre ufficiali delle forze dell'ordine al lavoro sul caso, ci sono 2 morti e almeno 20 feriti. Resta il mistero sull'autore dell'attacco vicino alla Facoltà di Ingegneria. In un primo momento si era diffusa la notizia che la polizia avesse arrestato un uomo, circostanza in un secondo momento negata quando è stato chiaro che le forze dell'ordine erano ancora alla ricerca del responsabile della sparatoria. Anche il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che il "sospetto ancora non è stato arrestato".

Le zone in cui l'assalitore ha colpito sono state sia quelle vicine a Hope Street che sul lato est dell'Università, nel pressi di Governor Street. Agli studenti del campus era stato chiesto dalla polizia di restare al riparo, chiudendo a chiave le porte e mettendo i telefoni silenziosi.