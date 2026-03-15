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Serie A, oggi Como-Roma - La partita in diretta

La squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia

Lorenzo Pellegrini - Fotogramma/IPA
Lorenzo Pellegrini - Fotogramma/IPA
15 marzo 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Serie A con Como-Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia in uno scontro diretto con vista Champions League. I lombardi arrivano dal successo nell'ultimo turno contro il Cagliari, valso l'aggancio al quarto posto (a 58 punti) proprio alla squadra di Gasperini, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Calcio d'inizio alle 18.

Dove vedere Como-Roma? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, domenica 22 marzo, il Como ospiterà il Pisa alle 12:30. La Roma affronterà invece il Lecce all'Olimpico alle 18.

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