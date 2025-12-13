Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021

Per i dolci natalizi al cioccolato aumenti dell'89% secondo uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi

I prezzi dei dolci tipici natalizi hanno subito in Italia una continua crescita negli ultimi anni, al punto che oggi per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più rispetto al 2021, ma se si scelgono prodotti a base di cioccolato i rincari raggiungono addirittura quota +89%. I dati emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha passato in rassegna i prodotti simbolo delle feste natalizie mettendo a confronto i listini del 2021 con quelli odierni.