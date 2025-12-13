Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video

Un branco di almeno dieci lupi è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza davanti al recinto di una villetta in contrada San Giacomo nel comune costiero di Rocca San Giovanni in provincia di Chieti. Il branco si trovava fuori dalla proprietà a pochi metri da un cane, che abbaiava in continuazione. Le immagini pomeridiane confermano le numerose segnalazioni giunte nelle ultime settimane sull'aumento della presenza dei lupi nelle campagne, sempre più spesso organizzati in branchi e vicini ai centri abitati.

Questa mattina il sindaco Fabio Caravaggio ha scritto al prefetto, informando anche polizia provinciale, Provincia di Chieti e Asl Lanciano-Vasto-Chieti, per segnalare una situazione che sta generando forte allarme tra la popolazione e che "mette a rischio la sicurezza pubblica, degli animali domestici e delle attività rurali". Nella lettera il primo cittadino chiede l'attivazione di un piano di monitoraggio, prevenzione e gestione della presenza dei lupi nel rispetto della normativa vigente.