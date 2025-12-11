"Si ha il senso concreto di aver fatto una cosa utile per lo sport italiano e non solo. Arrivando alla viglia delle Olimpiadi e rispettando i tempi, costruendo con un gioco di squadra straordinaria uno dei laboratori antidoping più qualificati del mondo. Abbiamo riqualificato un bene pubblico, che era abbandonato e così abbiamo rivalorizzato anche questa porzione di territorio". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine della visita alla nuova sede del laboratorio antidoping a Roma.