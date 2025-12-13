circle x black
Attacco a Palmira, feriti diversi soldati Usa e siriani

L'attentatore è stato ucciso

Un soldato americano (Afp)
13 dicembre 2025 | 14.57
Redazione Adnkronos
Diversi soldati siriani e americani sono rimasti feriti dopo che sono stati sparati colpi d'arma da fuoco contro una delegazione militare congiunta a Palmira, nella Siria centrale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale siriana Sana citando una fonte della sicurezza di Damasco e spiegando che l'attentatore è stato ucciso.

"Diversi membri delle forze americane" e "due membri delle forze di sicurezza siriane" sono stati feriti nella sparatoria, ha riferito la Sana. I soldati, ha spiegato l'agenzia, stavano prendendo parte a una "pattuglia congiunta" a Palmira, un tempo sotto il controllo dello Stato Islamico (Isis).

