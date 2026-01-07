circle x black
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video

Finora almeno 35 morti e 1200 arrestati nelle proteste innescate dalla rabbia per l'aumento del costo della vita

07 gennaio 2026 | 08.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continuano le proteste in Iran, innescate due settimane fa dalla rabbia per l'aumento del costo della vita e partite con una serrata da parte dei commercianti del bazar di Teheran, un centro economico nazionale. Secondo l’agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency, sono almeno 35 i morti finora e oltre 1.200 persone arrestate, precisando che tra le vittime ci sono 29 manifestanti, quattro minori e due membri delle forze di sicurezza, con dimostrazioni segnalate in oltre 250 località di 27 delle 31 province del Paese.

