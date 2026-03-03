circle x black
Iran, ambasciata Russia risponde a Meloni: "Crisi figlia di bugie Occidente, non di guerra in Ucraina"

La replica all'intervento della premier al Tg5: "Sempre sulla menzogna si fonda l’attuale posizione dell’Occidente anche nei riguardi delle cause profonde della crisi ucraina"

03 marzo 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
L'ambasciata russa a Roma replica alla premier Giorgia Meloni, che ieri in un'intervista al Tg5 ha definito la crisi del diritto internazionale "figlia dell’aggressione russa contro l’Ucraina", contestando piuttosto "le menzogne" dell'Occidente sulle violazioni della Carta dell'Onu.

"Tutto semplice, dunque - scrive la rappresentanza sui social -. Attenendosi alla logica del primo ministro italiano, si potrebbe, tuttavia, proporre una formulazione più precisa. A nostro avviso, madre dell’attuale crisi del sistema del diritto internazionale è la menzogna utilizzata dai leader occidentali per giustificare le proprie intrepide violazioni della Carta delle Nazioni Unite, a partire dalle aggressioni armate, non provocate e brutali, a Paesi indipendenti e membri dell'Onu: contro la Jugoslavia (1999), l’Iraq (2003), la Libia (2011) e, oggi, contro l’Iran (2026)".

"Sempre sulla menzogna - prosegue l'ambasciata - si fonda l’attuale posizione dell’Occidente anche nei riguardi delle cause profonde della crisi ucraina, generata nel 2014 da un sanguinoso colpo di Stato e dalla guerra successivamente scatenata da Kiev contro la componente russofona della propria popolazione residente nel Donbass e in Novorossija, nonché dal sabotaggio da parte dell’Occidente degli Accordi di Minsk - sanciti dalla Risoluzione n. 2202 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - ossia da una diretta violazione di una norma del diritto internazionale".

Cosa ha detto Meloni

Questo il passaggio finito sotto la lente russa dell'intervista di Meloni al Tg5: "Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino", spiega la presidente del Consiglio, chiamando in causa il conflitto scatenato da Putin quattro anni fa: “Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos".

