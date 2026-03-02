circle x black
Iran, Meloni: "Usa e Israele hanno deciso l'attacco senza coinvolgere i partner europei"

"Droni su Cipro? Mi preoccupa la guerra in Europa"

Giorgia Meloni (Fotogramma/Ipa)
02 marzo 2026 | 19.31
Redazione Adnkronos
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi, lunedì 2 marzo, sull'attacco in Iran. "Usa e Israele lo hanno deciso senza coinvolgere i partner europei" ha detto in un'intervista al Tg5. I droni su Cipro? La situazione "mi preoccupa, mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos".

"Mi preoccupa ovviamente perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga -aggiunge- è la ragione per la quale l'Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale". "Noi non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio con testate atomiche", conclude.

attacco in Iran guerra in Europa diritto internazionale crisi del diritto internazionale
