Le perizie del Ris e del medico legale hanno dimostrato che il responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena fu "vittima di un’azione con l’intervento di soggetti terzi" e che si trattò quindi di "un omicidio"

David Rossi fu ucciso. Lo ha stabilito la Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal deputato Gianluca Vinci, approvando all’unanimità la relazione intermedia sull’attività svolta per chiarire le cause della morte del responsabile comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena precipitato dal suo ufficio la sera del 6 marzo 2013.

“C’è soddisfazione - afferma all’Adnkronos Vinci - era presente tutta la maggioranza, Italia Viva, il M5s. Tutti i presenti hanno votato a favore, erano assenti, ma non in contestazione, Avs e Pd. Un’assenza che “non vediamo come atto ostile - ha proseguito - Tutti i presenti hanno espresso voto favorevole con plauso per l’attività svolta”.

Le due perizie del tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi mostrano “come David Rossi sia stato vittima di un’azione con l’intervento di soggetti terzi, escludendo quindi definitivamente che si sia trattato di un evento suicidiario, quanto invece di un omicidio”. E’ quanto emerge dalla relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci. La relazione intermedia, che l’Adnkronos ha potuto visionare, mette nero su bianco la ricostruzione dell’omicidio e sarà illustrata venerdì a Siena alla cittadinanza, nel giorno del 13esimo anniversario della morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca.