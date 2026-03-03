Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa. Secondo quanto riferito da fonti del partito, i locali sono stati evacuati. Sul posto polizia e Digos. Sul posto la polizia che sta ispezionando con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del 'Secolo d'Italia'. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella.

In precedenza altri due allarmi bomba poi rientrati erano scattati oggi a Roma per due trolley abbandonati in strada. Il primo nei pressi di Palazzo Chigi, davanti al negozio Zara, a Largo Chigi ha fatto scattare i controlli degli artificieri e la chiusura temporanea della strada l'allarme è poi rientrato dopo tutte le verifiche del caso. Gli artificieri sono intervenuti anche per il secondo trolley, abbandonato vicino all'Altare della Patria. Al termine dei controlli, che anche in questo caso hanno dato esito negativo, l'allarme è rientrato. Anche Piazza Venezia è stata chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni.