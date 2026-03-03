Il figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto come suo successore. Lo riportano i media vicini all'opposizione iraniana. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell'Iran. Il padre sarà sepolto nella sua città natale Mashad, nel nord-est dell'Iran.

L'annuncio arriva dopo un attacco con un drone sul consolato Usa a Dubai che ha provocato un rogo senza vittime come ha confermato su X il governo degli Emirati. "Le autorità hanno spento un piccolo incendio, senza vittime", hanno dichiarato i funzionari. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn hanno mostrato una colonna di fumo nero che si alza sopra l'edificio del consolato, visibile da una distanza considerevole.

Un attacco che è stato confermato anche dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, spiegando che tutto il personale è al sicuro. "Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all'edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo", ha detto Rubio ai giornalisti.