circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, media: "Figlio Khamenei scelto come suo successore". Consolato Usa a Dubai colpito da un drone

Il padre sarà sepolto nella sua città natale Mashad, nel nord-est dell'Iran

(Afp)
(Afp)
03 marzo 2026 | 22.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto come suo successore. Lo riportano i media vicini all'opposizione iraniana. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell'Iran. Il padre sarà sepolto nella sua città natale Mashad, nel nord-est dell'Iran.

L'annuncio arriva dopo un attacco con un drone sul consolato Usa a Dubai che ha provocato un rogo senza vittime come ha confermato su X il governo degli Emirati. "Le autorità hanno spento un piccolo incendio, senza vittime", hanno dichiarato i funzionari. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn hanno mostrato una colonna di fumo nero che si alza sopra l'edificio del consolato, visibile da una distanza considerevole.

Un attacco che è stato confermato anche dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, spiegando che tutto il personale è al sicuro. "Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all'edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo", ha detto Rubio ai giornalisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
successore Ayatollah Guida suprema
Vedi anche
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza