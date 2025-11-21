circle x black
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video

21 novembre 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ucraina è al bivio. Il piano di pace proposto da Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia costringe Kiev ad una scelta. Lo dice chiaramente il presidente Volodymyr Zelensky in un lungo discorso alla nazione diffuso con un video pubblicato sui canali social. L'Ucraina può porre fine alla guerra accettando condizioni dolorose, come la perdita di territori e la riduzione del proprio esercito. Respingere queste condizioni, dice Zelensky, porterebbe a tensioni inevitabili con gli Usa.

"L'Ucraina potrebbe trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: la perdita della dignità o il rischio di perdere un partner chiave", dice. Il presidente ucraino assicura che non "tradirà il Paese" e che presenterà "alternative" al piano statunitense. "Presenterò argomenti, convincerò e proporrò alternative - dice - Non abbiamo tradito l'Ucraina nel 2022, non la tradiremo ora".

