Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video

Istituire un registro nazionale, aggiornato e condiviso, degli orfani di femminicidi che, secondo una stima, sono oggi circa 3.500. E' la proposta di legge presentata da Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, in una conferenza stampa alla Camera. "Presentiamo una proposta di legge che si pone l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza che lo Stato non può e non deve lasciare da soli questi 'orfani speciali': bambini e bambine che vengono privati della loro madre, uccisa dal loro padre che poi si suicida o viene messo in carcere'', ha detto Carfagna.