circle x black
Cerca nel sito
 

Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video

19 novembre 2025 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Istituire un registro nazionale, aggiornato e condiviso, degli orfani di femminicidi che, secondo una stima, sono oggi circa 3.500. E' la proposta di legge presentata da Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, in una conferenza stampa alla Camera. "Presentiamo una proposta di legge che si pone l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza che lo Stato non può e non deve lasciare da soli questi 'orfani speciali': bambini e bambine che vengono privati della loro madre, uccisa dal loro padre che poi si suicida o viene messo in carcere'', ha detto Carfagna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carfagna oggi carfagna orfani carfagna orfani femminicidi carfagna proposta di legge femminicidi
Vedi anche
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza