Dopo le Atp Finals , ecco la Coppa Davis . L'Italia scende in campo nelle Final Eight di Bologna e oggi, mercoledì 19 novembre , sfida l'Austria nei quarti di finale del torneo tennistico per nazionali, a cui gli azzurri arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Si inizia alle 16.

Dove vedere Italia-Austria in Coppa Davis? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX