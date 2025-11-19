circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Coppa Davis, oggi Italia-Austria - Il match in diretta

Gli azzurri scendono in campo a Bologna e vanno a caccia di un posto in semifinale

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
19 novembre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo le Atp Finals, ecco la Coppa Davis. L'Italia scende in campo nelle Final Eight di Bologna e oggi, mercoledì 19 novembre, sfida l'Austria nei quarti di finale del torneo tennistico per nazionali, a cui gli azzurri arrivano da bicampioni in carica dopo i successi del 2023 e 2024. Si inizia alle 16.

Dove vedere Italia-Austria in Coppa Davis? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX

Chi vince affronta in semifinale il Belgio venerdì 21 novembre.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
diretta Italia Austria coppa Davis Coppa Davis Italia Italia Austria Coppa Davis
Vedi anche
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza