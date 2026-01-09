circle x black
Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta - Video

La protesta è arrivata in Lombardia

09 gennaio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decine di trattori stanno invadendo piazza Duca d’Aosta, a Milano, per dire ‘no’ al trattato Mercosur. Gli agricoltori si sono dati appuntamento nel piazzale che ospita la sede del Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla Stazione Centrale, suonando i clacson e sventolando bandiere tricolori.

Ad organizzare la manifestazione il movimento Riscatto agricolo Lombardia e l’intero Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani. L’evento, spiegano, ha l’obiettivo di denunciare la crisi che colpisce l’intera filiera alimentare e la società italiana. Sul posto sono intervenuti anche l’europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega e il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’agricoltura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano trattori trattori trattori video milano trattori video
