Champions League, oggi Inter-Bodo/Glimt - Diretta

I nerazzurri sfidano i norvegesi nel ritorno dei playoff

Thuram - Ipa/Fotogramma
Thuram - Ipa/Fotogramma
24 febbraio 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 24 febbraio, i norvegesi del Bodo/Glimt - in diretta tv e streaming - nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. La squadra di Chivu riparte dalla sconfitta dell'andata, quando il Bodo si è imposto per 3-1, e dovrà vincere con tre gol di scarto per agguantare la qualificazione agli ottavi, o con due reti per portare il match ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. In campionato l'Inter è reduce dalla vittoria di Lecce, battuto 2-0 al Via del Mare.

Nel prossimo turno di Serie A i nerazzurri sono attesi dalla sfida al Genoa a San Siro.

