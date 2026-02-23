circle x black
Inter, Chivu litiga con giornalista prima del Bodo: "Ridi pure?"

Il tecnico dell'Inter ha avuto un acceso botta e risposta in conferenza stampa

Cristian Chivu - Afp
23 febbraio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
Cristian Chivu litiga con un giornalista prima di Inter-Bodo/Glimt. Oggi, lunedì 23 febbraio, alla vigilia della sfida di San Siro valida per il ritorno dei playoff di Champions League, l'allenatore nerazzurro ha avuto un acceso botta e risposta con un cronista norvegese in conferenza stampa. Il giornalista ha chiesto se "sarebbe una vergogna uscire con una squadra piccola come il Bodo", trovando la reazione piccata di Chivu.

"Lei dice questa cosa e ride pure? Complimenti", ha risposto Chivu, che si trova a rimontare dopo la sconfitta per 3-1 dell'andata, "nel calcio non c'è niente di vergognoso, bisogna rispettare l'avversario. Visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi. Noi invece rispettiamo il Bodo, l'ha fatto vedere contro altre grandi".

"Noi rispettiamo i nostri avversari, anzi facciamo anche i complimenti al Bodo, hanno fatto vedere un progetto sano. Noi vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto anche i complimenti dopo la partita di andata", ha concluso Chivu, visibilmente piccato. Per qualificarsi l'Inter avrà bisogno di vincere con tre gol di scarto, oppure segnarne due senza incassarne per potrare il match ai tempi supplementari o, eventualmente, ai calci di rigore.

