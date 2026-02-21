circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, Lecce-Inter 0-2 - Diretta

I nerazzurri hanno battuto i salentini nella 26esima giornata di campionato

Thuram - Ipa/Fotogramma
Thuram - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince l'Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Lecce al Via del Mare, nella 26esima giornata di Serie A. A decidere la sfida le reti nel finale di partita di Mkhitaryan al 75' e di Akanji all'82', mentre a inizio della ripresa era stato annullato un gol a Dimarco per fuorigioco di Thuram. Con questa vittoria la squadra di Chivu sale a 64 punti in classifica, volando momentaneamente a +10 sul secondo posto del Milan, impegnato domani a San Siro contro il Parma. Rimane invece quartultimo a quota 24 il Lecce di Di Francesco.

Nel prossimo turno di Serie A, l'Inter sfida il Genoa a San Siro mentre il Lecce vola a Como per affrontare gli uomini di Fabregas.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lecce inter inter inter oggi inter diretta inter live
Vedi anche
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza