Simone Deromedis vince la medaglia d'oro nel freestyle, specialità skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, il trentino si impone davanti all'altro azzurro Federico Tomasoni e allo svizzero Alex Fiva. Quarto il giapponese Satoshi Furuno. Quello di Deromedis è il decimo oro per l'Italia alle Olimpiadi invernali di casa. Sale a sei il numero degli argenti, 13 i bronzi, per ventinove medaglie in totale.

La gara e la dedica di Tomasoni

Non poteva esserci fine più bella, per le gare azzurre a Livigno. Simone Deromedis vince l'oro nello ski cross, il primo del cluster Valtellina per l'Italia Team. Federico Tomasoni strappa un argento da favola al fotofinish, davanti al 40enne svizzero Alex Fiva. Ed è una festa grandiosa per lo sport azzurro, con la prima doppietta di questi Giochi: in un sol colpo, ventottesima e ventinovesima medaglia della spedizione.

Al traguardo, Simone e Federico si abbracciano e si gettano a terra, davanti a un pubblico in festa. Non ci credono, ma è tutto vero. Federico piange, alza gli occhi al cielo con una dedica speciale nel cuore. Per la fidanzata Matilde Lorenzi, sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta in allenamento in Val Senales.

L'ha portata con sé nel giorno più importante della carriera, con un ricordo per lei su un casco speciale. Un sole luminoso, simbolo della fondazione dedicata a Matilde (Matildina4Safety) e con cui la famiglia della ragazza sta cercando di portare avanti una serie di progetti per migliorare gli standard di sicurezza sulle piste da sci. A Livigno oggi nevica e il sole non c'è. Ma per Simone e Federico non poteva esserci giornata più bella.